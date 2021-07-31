Надежда на медаль Романчука: За кого болеет Украина 1 августа на Олимпийских играх 2020

1 августа в японском Токио будут разыграны 27 комплектов наград в 12 видах спорта. Главные наши медальные надежды связаны с пловцом Михаилом Романчуком, который выступит в финале на 1500 метров. Главный для украинцев заплыв соревновательного дня стартует в 04:44 по киевскому времени.

Соревнования с участием украинцев:

02:30 - Стрелецкий спорт. Скоростной пистолет, 25 м. Павел Коростылев

04:44 - Плавание. 1500 м вольным стилем. Сергей Фролов, Михаил Романчук

06:18 - Бокс. Средний вес. Александр Хижняк

13:10 - Тяжелая атлетика. Женщины, до 76 кг. Ирина Деха