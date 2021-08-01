Олимпиада 2020. Украинка Бех-Романчук с трудом квалифицировалась в финал прыжков в длину

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук квалифицировалась в финал Олимпийских игр 2020 в дисциплине прыжки в длину. Наша соотечественница заняла в квалификации 10 позицию (в финал проходят 12 лучших).

Марина использовала все три отведенные попытки, но две из них провалила через заступ за линию. Единственный удачный прыжок от украинки принес ей результат 6,71 метра.

Лучшей в отборе стала сербка Ивана Спанович (7,00 метра), вторая Малайка Михамбо из Германии (6,98 метра), а ТОП 3 замкнула американка Риз Бритни (6,86 метра).

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