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Олимпиада 2020. Украинка Бех-Романчук с трудом квалифицировалась в финал прыжков в длину

Олимпиада
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Неожиданное выступления от Марины

Олимпиада 2020. Украинка Бех-Романчук с трудом квалифицировалась в финал прыжков в длину

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук квалифицировалась в финал Олимпийских игр 2020 в дисциплине прыжки в длину. Наша соотечественница заняла в квалификации 10 позицию (в финал проходят 12 лучших).

Марина использовала все три отведенные попытки, но две из них провалила через заступ за линию. Единственный удачный прыжок от украинки принес ей результат 6,71 метра.

Лучшей в отборе стала сербка Ивана Спанович (7,00 метра), вторая Малайка Михамбо из Германии (6,98 метра), а ТОП 3 замкнула американка Риз Бритни (6,86 метра).

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Напомним, что ранее муж Марины Михаил Романчук завоевал серебряную награду ОИ.

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В статье: Олимпиада-2020 Марина Бех-Романчук
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