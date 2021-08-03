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Беленюк разгромил хорвата и вышел в финал Олимпиады!

Олимпиада
Обновлено
(4 голосов)

Еще один финал Олимпийских игр для борца

Беленюк разгромил хорвата и вышел в финал Олимпиады!

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жан Беленюк в полуфинале Олимпийских игр в Токио в категории до 87 кг убедительно прошел вице-чемпиона мира среди молодежи Ивана Гуклека (7:1).

На старте боя Беленюк успешно отработал в защите в партере, но и выйти на атаку в первом периоде Жану не удалось.

После возобновления схватки Беленюк пошел вперед и заработал балл за активность. В партере Жан визуально очень легко провел атаку на 6 баллов и без проблем защитил добытое преимущество.

В финале Олимпиады в Токио Жана Беленюка ждет схватка с трехкратным призером чемпионатов мира и чемпионом Европы Виктором Лёринцем.

Финал Олимпийских игр по греко-римской борьбе в категории до 87 кг состоится в среду, 4 августа.

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В статье: Жан Беленюк греко-римская борьба Олимпийские игры 2020
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Комментарии (1)
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Footballers (Умань)
03.08.2021 в 13:38
А де відосік від зелі в якому він запускає челендж?Виборци ждут
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