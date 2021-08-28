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Украинец Николенко - бронзовый призер Паралимпиады 2020 в настольном теннисе

Олимпиада
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Поздравляем с заслуженной наградой

Украинец Николенко - бронзовый призер Паралимпиады 2020 в настольном теннисе

UA-Футбол
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Украинский паралимпиец Максим Николенко завоевал бронзовую награду на Паралимпийских играх 2020 году в Токио (Япония).

В поединке за третье место главных соревнований четырехлетия он одолел представителя Китая Шуай Чжао.

На данный момент в активе украинской сборной 25 наград: 3 золота, 14 серебряных медалей и 8 бронзовых.

Напомним, что ранее Свитолина пробилась в финал турнира в Чикаго.

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В статье: Паралимпиада-2020
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