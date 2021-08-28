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Украинец Николенко - бронзовый призер Паралимпиады 2020 в настольном теннисе
Поздравляем с заслуженной наградой
Украинский паралимпиец Максим Николенко завоевал бронзовую награду на Паралимпийских играх 2020 году в Токио (Япония).
В поединке за третье место главных соревнований четырехлетия он одолел представителя Китая Шуай Чжао.
На данный момент в активе украинской сборной 25 наград: 3 золота, 14 серебряных медалей и 8 бронзовых.
Напомним, что ранее Свитолина
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