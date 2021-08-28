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Украина завершила четвертый соревновательный день Паралимпиады 2020 на 5 месте в общем зачете

Олимпиада
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Украина завершила четвертый соревновательный день Паралимпиады 2020 на 5 месте в общем зачете

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Подходит к завершению четвертый соревновательный день Паралимпийских игр 2020, которые проходят в японском Токио.

Наши спортсмены сегодня принесли в копилку национальной команды аж 12 наград различного достоинства.

Так, звание паралимпийских чемпионов завоевали пловцы Евгений Бородайко, Максим Крепак, Михаил Сербин, Денис Дубров и Елизавета Мерешко.

Вице-чемпионами стали пловец Виктор Смирнов, представительница рапиры Наталья Морквич, легкоатлет Роман Данилюк и дзюдоистка Ирина Гусева.

Бронзовыми призерами стали дзюдоист Руфат Магомедов, теннисисты Иван Май и Максим Николенко.

По итогам дня Украина занимает 5 общекомандное место, имея в активе 8 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых наград.

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В статье: Паралимпиада-2020
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