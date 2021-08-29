Украинка Олейник - вице-чемпионка Паралимпиады 2020 по пауэрлифтингу

Украинская спортсменка Наталья Олейник завоевала серебро Паралимпийских игр 2020 в дисциплине пауэрлифтинг.

Наша соотечественница выполнила 3 удачные попытки (125, 130, 133) и уступила лишь представительнице Нигерии Босе Омолайо (135, 138, 141), которая своей последней попыткой побила паралимпийский рекорд.

На данный момент в активе украинской сборной 39 наград: 10 золотых, 19 серебряных медалей и 10 бронзовых (5 общекомандное место).

Напомним, что ранее Свитолина победила на турнире в Чикаго.

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