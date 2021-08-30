Лебедева и Овсий принесли Украине очередные медали на Паралимпиаде в Токио

Украинская метательница диска Яна Лебедева в классе F53 подтвердила класс на Паралимпийских играх в Токио, выиграв серебро (15,48 м).

Бронзу в этой дисциплине также завоевала украинка – Зоя Овсий в лучшей попытке метнула диск на 14 метров и 37 сантиметров.

Опередить двух украинок смогла только Элизабет Гомес Родригес, которая выиграла Паралимпиаду с новым мировым рекордом (17,62 м).

Украина с 54 наградами остается на 5-м месте в медальном зачете Паралимпиады (12-27-15).

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!