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Лебедева и Овсий принесли Украине очередные медали на Паралимпиаде в Токио
Успехи Украины в легкой атлетике
Украинская метательница диска Яна Лебедева в классе F53 подтвердила класс на Паралимпийских играх в Токио, выиграв серебро (15,48 м).
Бронзу в этой дисциплине также завоевала украинка – Зоя Овсий в лучшей попытке метнула диск на 14 метров и 37 сантиметров.
Опередить двух украинок смогла только Элизабет Гомес Родригес, которая выиграла Паралимпиаду с новым мировым рекордом (17,62 м).
Украина с 54 наградами остается на 5-м месте в медальном зачете Паралимпиады (12-27-15).
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