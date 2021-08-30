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Лебедева и Овсий принесли Украине очередные медали на Паралимпиаде в Токио

Олимпиада
(1 голосов)

Успехи Украины в легкой атлетике

Лебедева и Овсий принесли Украине очередные медали на Паралимпиаде в Токио

Новина українською

Украинская метательница диска Яна Лебедева в классе F53 подтвердила класс на Паралимпийских играх в Токио, выиграв серебро (15,48 м).

Бронзу в этой дисциплине также завоевала украинка – Зоя Овсий в лучшей попытке метнула диск на 14 метров и 37 сантиметров.

Опередить двух украинок смогла только Элизабет Гомес Родригес, которая выиграла Паралимпиаду с новым мировым рекордом (17,62 м).

Украина с 54 наградами остается на 5-м месте в медальном зачете Паралимпиады (12-27-15).

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В статье: метание диска Паралимпиада-2020
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Комментарии (1)
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kirillv3pi (res)
30.08.2021 в 17:31
Размер имеет значение. Увеличить член теперь можно и без операции, я сам в этом убедился. как это сделать смотри здесь ----- bit.do/extazex
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