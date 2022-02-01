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Мартен Фуркад назвал фаворита Олимпийских игр
Француз ставит на действующего чемпиона Кубка мира
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад в интервью Eurosport поделился своим мнением о грядущей Олимпиаде в Пекине.
«Йоханнес Бё всегда будет фаворитом. Он снова в хорошей форме – он доказал это в Антхольце. Хотя я должен признать, что ожидал от него более высокого уровня в текущем сезоне.
Тарье Бё? Я представляю, как он берет личное золото в Пекине», - заявил Фуркад-младший.
Биатлонная программа на Олимпиаде начнется в субботу, 5 февраля. В этот день стреляющие лыжники пробегут смешанную эстафету.
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