  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Мартен Фуркад назвал фаворита Олимпийских игр
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мартен Фуркад назвал фаворита Олимпийских игр

Олимпиада
(1 голосов)

Француз ставит на действующего чемпиона Кубка мира

Мартен Фуркад назвал фаворита Олимпийских игр

Новина українською

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад в интервью Eurosport поделился своим мнением о грядущей Олимпиаде в Пекине.

«Йоханнес Бё всегда будет фаворитом. Он снова в хорошей форме – он доказал это в Антхольце. Хотя я должен признать, что ожидал от него более высокого уровня в текущем сезоне.

Тарье Бё? Я представляю, как он берет личное золото в Пекине», - заявил Фуркад-младший.

Биатлонная программа на Олимпиаде начнется в субботу, 5 февраля. В этот день стреляющие лыжники пробегут смешанную эстафету.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мартен Фуркад Йоханнес Бе Олимпийские игры 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...