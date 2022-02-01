Мартен Фуркад назвал фаворита Олимпийских игр

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад в интервью Eurosport поделился своим мнением о грядущей Олимпиаде в Пекине.

«Йоханнес Бё всегда будет фаворитом. Он снова в хорошей форме – он доказал это в Антхольце. Хотя я должен признать, что ожидал от него более высокого уровня в текущем сезоне.

Тарье Бё? Я представляю, как он берет личное золото в Пекине», - заявил Фуркад-младший.

Биатлонная программа на Олимпиаде начнется в субботу, 5 февраля. В этот день стреляющие лыжники пробегут смешанную эстафету.