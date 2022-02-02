Украина представлена на Олимпиаде в рекордном количестве дисциплин. Есть ли шанс на медали?

Биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек – впервые в истории представители Украины на «белой» Олимпиаде выступят сразу в 12 дисциплинах.

Неужели зимние виды спорта в стране на подъеме? Gracenote, Associated Press и другие любители погадать так не считают, оставляя в своих прогнозах Украину без единого призового места на Олимпийских играх в Пекине.

Несмотря на скромные восемь наград за 30 лет независимости, Украина всего на двух зимних Олимпиадах оставалась без медалей – в Солт-Лейк-Сити в 2002-м и в Ванкувере в 2010-м. Пополнит ли Пекин этот список или же сюрприз Пхенчхана-2018 имени Александра Абраменко снова повторится? Давайте выяснять.

Фристайл и биатлон – единственные дисциплины, в которых есть шансы

Да-да, именно в таком порядке – фристайл и биатлон. И дело не в том, что четыре года назад единственная медаль Украины была завоевана в лыжной акробатике, а биатлонисты в Пхенчхане запомнились только брошенной в Facebook фразой Валентины Семеренко «Не команда, а ж***!».

Дело в результатах и форме спортсменов. А в этом плане фристайлисты перед Олимпиадой радовали намного чаще своих коллег по биатлонной сборной. Плюс по стреляющим лыжникам за считанные дни до старта Олимпиады безжалостно ударил коронавирус – сперва COVID-19 прошелся по тренерскому штабу, а теперь добрался и до спортсменов.

Главным ньюсмейкером предолимпийских стартов в Кубке мира стала Анастасия Новосад, которая в декабре прошлого года выиграла этап в Руке, повторив достижения Ольги Волковой в 2012-м и Надежды Мохнацкой в 2020-м.

After claiming her first podium with Team Ukraine last week, Anastasiya Novosad stepped it up on Friday to claim her very first World Cup victory with that double Full-Full ???????? #aerials pic.twitter.com/QaHtzsPnZD — FISfreestyle (@FISfreestyle) December 10, 2021

Еще один повод для оптимизма дают стабильные выступления украинцев в командных соревнованиях. Трио в составе Анастасии Новосад, Дмитрия Котовского и Александра Абраменко взяло две бронзы на двух декабрьских этапах Кубка мира и громко обозначило свои претензии на медаль Олимпиады. В Пекине общепризнанным фаворитом считаются хозяева китайцы, а вот за второе-третье место ожидается нешуточная драка между командами ОКР, Швейцарии, США, Канады и Украины. И аутсайдерами наших акробатов точно не назовешь.

На фоне фристайла биатлону похвастаться нечем. Бронза Артема Тищенко и Дарьи Блашко в не самом престижном сингл-миксте, один финиш Дмитрия Пидручного в топ-10 в спринте в Рупольдинге и стабильные попадания мужской эстафеты в топ-7 – вот и весь скромный улов стреляющих лыжников на этапах Кубка мира перед поездкой в Китай.

Украина приехала на Олимпиаду без единого представителя в топ-30 личного зачета Кубка мира и с одним из самых возрастных составов. Особенно это касается женской сборной, где до сих пор на ведущих ролях биатлонистки, бравшие золото восемь лет назад в эстафете в Сочи – Юлия Джима, Елена Билосюк (экс-Пидгрушная) и Валентина Семеренко.

При таких туманных раскладах несколько наивно выискивать шансы украинцев на призовые места, но это Олимпиада – особенный турнир с особенной аурой, и раз уж такие ребята, как Венсан Же, Михал Крчмар, Ярослав Соукуп, Эрик Лессер, Анаис Бескон и Вероника Виткова поднимались на подиум в личных гонках, то почему бы список сенсационных призеров Олимпийских игр не пополнить Дмитрию Пидручному или Юлии Джиме? В конце концов, мечтать нам никто не запретит.

Рискнем предположить, что лучшие шансы у дуэта лидеров сборной Украины будут в спринте – Пидручный и Джима в этом сезоне входят в топ-30 по лыжному ходу, так что при удачной стрельбе они способны и высоко финишировать в короткой гонке, и заполучить хорошую позицию для атаки в преследовании. А на что способен Дмитрий в пасьюте мы хорошо помним по исторической гонке в Эстерсунде на чемпионате мира в 2019-м году.

А какие перспективы в других видах спорта?

Единственный представитель сборной Украины в скелетоне Владислав Гераскевич в Пекине при самом удачном раскладе может зацепиться за место в топ-10. Четыре года назад на дебютной Олимпиаде в Пхенчхане киевлянин в 19-летнем возрасте стал 12-м, в сезоне 2018-2019 он занял девятое место в общем зачете Кубка мира, однако с тех пор выйти на качественно новый уровень Гераскевичу не удалось.

С похожим бэкграундом к своей четвертой Олимпиаде подходит и сноубордистка Аннамари Данча. Представительница Украины в параллельном слаломе сенсационно завоевала серебро на чемпионате мира 2019 года, квалифицировавшись в финальные заезды только с 15-м временем, но продолжения не последовало – Данча только три недели назад отобралась на Олимпиаду после 10-го места на этапе Кубка мира в Бадгастайне.

Сборная Украины по лыжным гонкам по представительству уступает только биатлонистам, вот только это история про количество, а не про качество. Времена, когда украинские лыжники претендовали на высокие места, давно прошли – сейчас все настолько плохо, что перед Олимпиадой на этапах Кубка мира украинцы ни разу не попадали в очковую зону, довольствуясь финишами максимум в седьмом десятке.

Однозначно нельзя пропускать в Пекине выступления Лидии Гунько, которая станет первой украинской бобслеисткой на Играх за последние 20 лет. Можно с уверенностью сказать, что спортсмены с таких прошлым еще никогда не представляли Украину на зимних Играх – Гунько пришла в бобслей из пауэрлифтинга, где становилась чемпионкой мира по становой тяге и брала медали на World’s Strongest Woman и Arnold Classic. Ради Олимпиады украинка похудела на 30 килограммов и теперь снова попытается удивить весь мир.

В фигурном катании есть надежда на прогресс Александры Назаровой и Максима Никитина, которые четыре года назад на Олимпиаде в Пхенчхане заняли 21-е место в спортивных танцах и не смогли показать свою произвольную программу. Перед отправлением в Пекин Назарова и Никитин вошли в топ-10 на чемпионате Европы, а в прошлом году на чемпионате мира в Стокгольме украинцы замкнули топ-20.