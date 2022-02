Украина представлена на Олимпиаде в рекордном количестве дисциплин. Есть ли шанс на медали?

Биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек – впервые в истории представители Украины на «белой» Олимпиаде выступят сразу в 12 дисциплинах.

Неужели зимние виды спорта в стране на подъеме? Gracenote, Associated Press и другие любители погадать так не считают, оставляя в своих прогнозах Украину без единого призового места на Олимпийских играх в Пекине.

Несмотря на скромные восемь наград за 30 лет независимости, Украина всего на двух зимних Олимпиадах оставалась без медалей – в Солт-Лейк-Сити в 2002-м и в Ванкувере в 2010-м. Пополнит ли Пекин этот список или же сюрприз Пхенчхана-2018 имени Александра Абраменко снова повторится? Давайте выяснять.

Фристайл и биатлон – единственные дисциплины, в которых есть шансы

Да-да, именно в таком порядке – фристайл и биатлон. И дело не в том, что четыре года назад единственная медаль Украины была завоевана в лыжной акробатике, а биатлонисты в Пхенчхане запомнились только брошенной в Facebook фразой Валентины Семеренко «Не команда, а ж***!».

Дело в результатах и форме спортсменов. А в этом плане фристайлисты перед Олимпиадой радовали намного чаще своих коллег по биатлонной сборной. Плюс по стреляющим лыжникам за считанные дни до старта Олимпиады безжалостно ударил коронавирус – сперва COVID-19 прошелся по тренерскому штабу, а теперь добрался и до спортсменов.

Главным ньюсмейкером предолимпийских стартов в Кубке мира стала Анастасия Новосад, которая в декабре прошлого года выиграла этап в Руке, повторив достижения Ольги Волковой в 2012-м и Надежды Мохнацкой в 2020-м.

After claiming her first podium with Team Ukraine last week, Anastasiya Novosad stepped it up on Friday to claim her very first World Cup victory with that double Full-Full ???????? #aerials pic.twitter.com/QaHtzsPnZD