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Стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Знаменосцами Украины на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине станут фристайлист Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова, сообщает официальный сайт НОК Украины.
«Прежде всего, это большая честь для меня нести флаг своей страны, за которую ты выступаешь, которую прославляешь на каждых стартах. Я давно об этом мечтал и рад, что мне доверили такую ответственную миссию», - сказал Абраменко.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Украину в столице Китая представят 45 спортсменов.
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