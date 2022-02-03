Стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады

Знаменосцами Украины на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине станут фристайлист Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова, сообщает официальный сайт НОК Украины.

«Прежде всего, это большая честь для меня нести флаг своей страны, за которую ты выступаешь, которую прославляешь на каждых стартах. Я давно об этом мечтал и рад, что мне доверили такую ответственную миссию», - сказал Абраменко.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Украину в столице Китая представят 45 спортсменов.