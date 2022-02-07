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Швейцарец Фойц выиграл Олимпиаду-2022 в скоростном спуске, Ковбаснюк – 33-й

Олимпиада
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Швейцарец Фойц выиграл Олимпиаду-2022 в скоростном спуске, Ковбаснюк – 33-й

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Олимпийским чемпионом по скоростному спуску стал 34-летний швейцарец Беат Фойц, который в Кубке мира доминирует в этой дисциплине четыре сезона подряд.

Фойц на 0,10 секунды опередил француза Жоана Кларе, а третьим стал представитель Австрии Маттиас Майер.

Единственный украинец в скоростном спуске Иван Ковбаснюк проиграл Фойцу 5,40 секунды и финишировал на 33-м месте.

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В статье: Олимпиада-2022 горнолыжный спорт
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