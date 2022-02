Швейцарец Фойц выиграл Олимпиаду-2022 в скоростном спуске, Ковбаснюк – 33-й

Олимпийским чемпионом по скоростному спуску стал 34-летний швейцарец Беат Фойц, который в Кубке мира доминирует в этой дисциплине четыре сезона подряд.

Фойц на 0,10 секунды опередил француза Жоана Кларе, а третьим стал представитель Австрии Маттиас Майер.

It’s a #Gold medal for Beat Feuz ???????? in the Alpine Skiing Men’s Downhill.



Congratulations!#Beijing2022