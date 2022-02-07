Олимпиада-2022. Американскую горнолыжницу увезли на носилках после падения

Американская горнолыжница Нина О'Брайен жестко упала за несколько метров до финиша во второй попытке в гигантском слаломе на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

О'Брайен, для которой Олимпиада в Китае стала первой в карьере, не смогла самостоятельно покинуть трассу. Для транспортировки спортсменки врачи использовали носилки.

Ассоциация лыжного спорта США в Твиттере объявила, что О'Брайен была в сознании. Вероятно, она сломала левую ногу.

Олимпийской чемпионкой 2022 года в гигантском слаломе стала шведка Сара Хектор.