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Олимпиада-2022. Американскую горнолыжницу увезли на носилках после падения
Жуткий инцидент
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Американская горнолыжница Нина О'Брайен жестко упала за несколько метров до финиша во второй попытке в гигантском слаломе на Зимних Олимпийских играх в Пекине.
Nina O’Briens crash. Eeeeek #Beijing2022WinterOlympics pic.twitter.com/4J1890T2GC— Andy Mullen (@AndrewJMullen) February 7, 2022
О'Брайен, для которой Олимпиада в Китае стала первой в карьере, не смогла самостоятельно покинуть трассу. Для транспортировки спортсменки врачи использовали носилки.
Ассоциация лыжного спорта США в Твиттере объявила, что О'Брайен была в сознании. Вероятно, она сломала левую ногу.
Олимпийской чемпионкой 2022 года в гигантском слаломе стала шведка Сара Хектор.
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