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Олимпиада-2022. Австриец Майер выиграл золото в горнолыжном спорте
Снова лучший на Играх
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Австрийский горнолыжник Маттиас Майер стал победителем Олимпийских игр в Пекине в супергиганте.
08 Feb-Day 4️⃣#AlpineSkiing - Men's Super-G— Beijing 2022 (@Beijing2022) February 8, 2022
MATTHIAS MAYER has successfully won the #Gold!
Congratulations!#Beijing2022 #Olympics #BingDwenDwen#TogetherForASharedFuture
????GettyImages pic.twitter.com/oqNrLyvqu3
Олимпийскую трассу Майер преодолел за 1:19.94. В итоговом протоколе он на 0,04 секунды опередил американца Райана Кочрана-Сингла, а бронзу завоевал норвежец Александер Омодт Кильде.
Майер, который ни разу не становился призером чемпионатов мира, завоевал третье золото на Олимпийских играх.
Ранее Маттиас Майер в Пекине стал третьим в скоростном спуске.
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