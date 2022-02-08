Олимпиада-2022. Австриец Майер выиграл золото в горнолыжном спорте

Австрийский горнолыжник Маттиас Майер стал победителем Олимпийских игр в Пекине в супергиганте.

Олимпийскую трассу Майер преодолел за 1:19.94. В итоговом протоколе он на 0,04 секунды опередил американца Райана Кочрана-Сингла, а бронзу завоевал норвежец Александер Омодт Кильде.

Майер, который ни разу не становился призером чемпионатов мира, завоевал третье золото на Олимпийских играх.

Ранее Маттиас Майер в Пекине стал третьим в скоростном спуске.