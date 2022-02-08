  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Олимпиада-2022. Австриец Майер выиграл золото в горнолыжном спорте
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада-2022. Австриец Майер выиграл золото в горнолыжном спорте

Олимпиада
(1 голосов)

Снова лучший на Играх

Олимпиада-2022. Австриец Майер выиграл золото в горнолыжном спорте

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Австрийский горнолыжник Маттиас Майер стал победителем Олимпийских игр в Пекине в супергиганте.

Олимпийскую трассу Майер преодолел за 1:19.94. В итоговом протоколе он на 0,04 секунды опередил американца Райана Кочрана-Сингла, а бронзу завоевал норвежец Александер Омодт Кильде.

Майер, который ни разу не становился призером чемпионатов мира, завоевал третье золото на Олимпийских играх.

Ранее Маттиас Майер в Пекине стал третьим в скоростном спуске.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2022 горнолыжный спорт Маттиас Майер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...