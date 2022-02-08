Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фуркад: Я сразу понял, что Майе выиграет медаль
Мартен прокомментировал результат гонки
Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на победу соотечественника Кентена Фийона Майе в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022.
"Это гонка была грандиозной! Когда мы увидели, что Кентен сделал 18 чистых выстрелов из 20 с такой формой на лыжне, мы поняли, что он выиграет медаль, но взять золото всё равно будет сложно. Во всяком случае я так думал.
Кентен – это спортсмен, который приехал сюда в статусе фаворита и сегодня он вознаграждён. Это была гонка монстров, я невероятно переживал за своего бывшего товарища по команде. Он зарекомендовал себя как босс, показав, что является сильнейшим на китайской трассе. Осталось четыре личных гонки, и он фаворит в каждой из них", — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.
Напомним, что второй результат показал белорус Антон Смольский, третий – норвежец Йоханнес Бё.
Популярное сейчас
- Металлист играет вничью с румынами, Агробизнес обыграл Карпаты. Все спарринги клубов Первой лиги
- Шахтер тоже мог бы присоединиться. Сергей Палкин высказался о Winter Cup
- Садизм в чистом виде. Защитник Вест Хэма жестоко поиздевался над своим котом, ролик утек в Сеть
- Владимир Брынзак: После обследования в клинике решили отправить Семеренко ближайшим самолетом домой
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО