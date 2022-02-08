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Фуркад: Я сразу понял, что Майе выиграет медаль

Олимпиада
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Мартен прокомментировал результат гонки

Фуркад: Я сразу понял, что Майе выиграет медаль

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Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на победу соотечественника Кентена Фийона Майе в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022.

"Это гонка была грандиозной! Когда мы увидели, что Кентен сделал 18 чистых выстрелов из 20 с такой формой на лыжне, мы поняли, что он выиграет медаль, но взять золото всё равно будет сложно. Во всяком случае я так думал.

Кентен – это спортсмен, который приехал сюда в статусе фаворита и сегодня он вознаграждён. Это была гонка монстров, я невероятно переживал за своего бывшего товарища по команде. Он зарекомендовал себя как босс, показав, что является сильнейшим на китайской трассе. Осталось четыре личных гонки, и он фаворит в каждой из них", — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.

Напомним, что второй результат показал белорус Антон Смольский, третий – норвежец Йоханнес Бё.

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В статье: Мартен Фуркад
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