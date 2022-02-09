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Олимпиада-2022. Влгова принесла Словакии историческое золото в горнолыжном спорте
В Пекине разыгран очередной комплект медалей
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Представительница Словакии Петра Влгова стала олимпийской чемпионкой 2022 года в слаломе.
После первой попытки она шла восьмой, но во втором заезде сумела на 0,08 секунды опередить Катарину Линсбергер из Австрии. Бронзу завоевала Венди Хольденер из Швейцарии.
09 Feb -Day 5️⃣#AlpineSkiing - Women's Slalom #Gold PETRA VLHOVA-SVK— Beijing 2022 (@Beijing2022) February 9, 2022
Congratulations to PETRA VLHOVA!
Slovakia's first-ever gold medallist in alpine skiing.#Beijing2022 #Olympics #BingDwenDwen#TogetherForASharedFuture
????GettyImages pic.twitter.com/VI7LE52kGp
Двукратная олимпийская чемпионка Микаэла Шифрин не финишировала в первой попытке.
Единственная украинка Анастасия Шепиленко после ошибки вылетела с трассы в первом заезде и досрочно прекратила борьбу.
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