Олимпиада-2022. Влгова принесла Словакии историческое золото в горнолыжном спорте

Представительница Словакии Петра Влгова стала олимпийской чемпионкой 2022 года в слаломе.

После первой попытки она шла восьмой, но во втором заезде сумела на 0,08 секунды опередить Катарину Линсбергер из Австрии. Бронзу завоевала Венди Хольденер из Швейцарии.

Двукратная олимпийская чемпионка Микаэла Шифрин не финишировала в первой попытке.

Единственная украинка Анастасия Шепиленко после ошибки вылетела с трассы в первом заезде и досрочно прекратила борьбу.