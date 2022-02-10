Олимпиада-2022. Украинец Ковбаснюк стал 14-м в суперкомбинации

Украинский горнолыжник Иван Ковбаснюк с результатом 2:44.43 занял 14-е место в суперкомбинации на Олимпийских играх в Пекине.

Ковбаснюк в скоростном спуске был 21-м, а в слаломе показал 14-й результат.

Результат Ковбаснюка стал для Украины вторым лучшим в истории в этой дисциплине. В 1998-м году Николай Скрябин в комбинации занял 12-е место.

Олимпийским чемпионом в комбинации стал австриец Йоханнес Штрольц, серебро у Александра Кильде (Норвегия), бронзу для Канады принес Джеймс Кроуфорд.