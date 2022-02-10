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Олимпиада-2022. Украинец Ковбаснюк стал 14-м в суперкомбинации

Олимпиада
(2 голосов)

Достойный результат

Олимпиада-2022. Украинец Ковбаснюк стал 14-м в суперкомбинации

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский горнолыжник Иван Ковбаснюк с результатом 2:44.43 занял 14-е место в суперкомбинации на Олимпийских играх в Пекине.

Ковбаснюк в скоростном спуске был 21-м, а в слаломе показал 14-й результат.

Результат Ковбаснюка стал для Украины вторым лучшим в истории в этой дисциплине. В 1998-м году Николай Скрябин в комбинации занял 12-е место.

Олимпийским чемпионом в комбинации стал австриец Йоханнес Штрольц, серебро у Александра Кильде (Норвегия), бронзу для Канады принес Джеймс Кроуфорд.

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В статье: Олимпиада-2022 Иван Ковбаснюк горнолыжный спорт
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