Олимпиада-2022. Украинка Шепиленко заняла 37-е место в супергиганте

Украинская горнолыжница Анастасия Шепиленко с результатом 1:19.60 стала 37-й в супергиганте в рамках Олимпийских игр в Пекине.

Ранее Шепиленко на дебютной Олимпиаде финишировала 39-й в гигантском слаломе, а в слаломе сошла после первого заезда.

Первое олимпийское золото в карьере в супергиганте завоевала Лара Гут-Бехрами из Швейцарии, которая ранее в Пекине взяла бронзу в гигантском слаломе.

Серебро досталось представительнице Австрии Мирьям Пухнер, а бронзу с отрывом в 0,03 секунды вырвала еще одна горнолыжница из Швейцарии Мишель Гисин.