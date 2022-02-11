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Олимпиада-2022. Украинка Шепиленко заняла 37-е место в супергиганте

Олимпиада
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А золото отправилось в Швейцарию

Олимпиада-2022. Украинка Шепиленко заняла 37-е место в супергиганте

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская горнолыжница Анастасия Шепиленко с результатом 1:19.60 стала 37-й в супергиганте в рамках Олимпийских игр в Пекине.

Ранее Шепиленко на дебютной Олимпиаде финишировала 39-й в гигантском слаломе, а в слаломе сошла после первого заезда.

Первое олимпийское золото в карьере в супергиганте завоевала Лара Гут-Бехрами из Швейцарии, которая ранее в Пекине взяла бронзу в гигантском слаломе.

Серебро досталось представительнице Австрии Мирьям Пухнер, а бронзу с отрывом в 0,03 секунды вырвала еще одна горнолыжница из Швейцарии Мишель Гисин.

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В статье: Олимпиада-2022 горнолыжный спорт
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