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Олимпиада-2022. Украинка Шепиленко заняла 37-е место в супергиганте
А золото отправилось в Швейцарию
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская горнолыжница Анастасия Шепиленко с результатом 1:19.60 стала 37-й в супергиганте в рамках Олимпийских игр в Пекине.
Ранее Шепиленко на дебютной Олимпиаде финишировала 39-й в гигантском слаломе, а в слаломе сошла после первого заезда.
Первое олимпийское золото в карьере в супергиганте завоевала Лара Гут-Бехрами из Швейцарии, которая ранее в Пекине взяла бронзу в гигантском слаломе.
Серебро досталось представительнице Австрии Мирьям Пухнер, а бронзу с отрывом в 0,03 секунды вырвала еще одна горнолыжница из Швейцарии Мишель Гисин.
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