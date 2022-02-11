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Олимпиада-2022. Гераскевич занял 18-е место в скелетоне

Олимпиада
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Вряд ли он удовлетворен таким результатом

Олимпиада-2022. Гераскевич занял 18-е место в скелетоне

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич финишировал на 18-й позиции на Олимпийских играх в Пекине. Четыре заезда он суммарно преодолел за 4:06.28.

После первого дня соревнований Гераскевич занимал 16-ю позицию, однако в двух заключительных заездах потерял две строчки.

Победителем Олимпиады-2022 в скелетоне стал 29-летний немец Кристофер Гротхер – двукратный чемпион мира в этой дисциплине показал лучшее время в трех из четырех заездах.

Серебро в медальную копилку Германии положил Аксель Юнг, а бронзу завоевал представитель сборной Китая Янь Вэньган.

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В статье: Олимпиада-2022 скелетон Владислав Гераскевич
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