Олимпиада-2022. Гераскевич занял 18-е место в скелетоне

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич финишировал на 18-й позиции на Олимпийских играх в Пекине. Четыре заезда он суммарно преодолел за 4:06.28.

После первого дня соревнований Гераскевич занимал 16-ю позицию, однако в двух заключительных заездах потерял две строчки.

Победителем Олимпиады-2022 в скелетоне стал 29-летний немец Кристофер Гротхер – двукратный чемпион мира в этой дисциплине показал лучшее время в трех из четырех заездах.

Серебро в медальную копилку Германии положил Аксель Юнг, а бронзу завоевал представитель сборной Китая Янь Вэньган.