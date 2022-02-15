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Олимпиада-2022. Сутер выиграла золото в скоростном спуске

Олимпиада
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В горных лыжах разыгран еще один комплект наград

Олимпиада-2022. Сутер выиграла золото в скоростном спуске

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Действующая чемпионка мира в скоростном спуске Коринн Сутер подтвердила статус фаворита Олимпиады, выиграв золото с отрывом в 0,16 секунды от итальянки Софии Годжиа, которая побеждала в этой дисциплине четыре года назад в Пхенчхане. Бронза досталась еще одной представительнице Италии Наде Делаго.

Звездная американка Микаэла Шиффрин заняла лишь 18-е место, проиграв победительнице заезда почти три секунды.

Швейцария завоевала четвертое золото в горнолыжном спорте, а Италия вышла на третье место по количеству наград (0-2-1).

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В статье: Олимпиада-2022 горнолыжный спорт
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