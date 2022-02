Олимпиада-2022. Сутер выиграла золото в скоростном спуске

Действующая чемпионка мира в скоростном спуске Коринн Сутер подтвердила статус фаворита Олимпиады, выиграв золото с отрывом в 0,16 секунды от итальянки Софии Годжиа, которая побеждала в этой дисциплине четыре года назад в Пхенчхане. Бронза досталась еще одной представительнице Италии Наде Делаго.

Звездная американка Микаэла Шиффрин заняла лишь 18-е место, проиграв победительнице заезда почти три секунды.

Swiss alpine skier Corinne Suter takes the #Gold in the women’s #AlpineSkiing downhill event.



Congratulations on her first Olympic medal!#Beijing2022 pic.twitter.com/qicBiaWrTw