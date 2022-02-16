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Олимпиада-2022. Ковбаснюк не финишировал в слаломе

Олимпиада
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Украинец неудачно завершил Олимпиаду

Олимпиада-2022. Ковбаснюк не финишировал в слаломе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский горнолыжник Иван Ковбаснюк не смог финишировать в первом заезде в слаломе и завершил выступления на Олимпийских играх в Пекине.

Золото в этой дисциплине выиграл Клеман Ноэль – француз после первой попытки шел только шестым, но во втором заезде показал абсолютно лучший результат и вырвал золото из рук представителя Австрии Йоханнеса Штрольца, который ранее в Пекине стал чемпионом в комбинации. Третье место занял норвежец Себастьян Фосс Сулевог.

В горнолыжном спорте завершена мужская программа Олимпиады-2022. Победителям Игр становились только европейцы – Австрия (дважды), Швейцария (дважды) и Франция.

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В статье: Олимпиада-2022 Иван Ковбаснюк горнолыжный спорт
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