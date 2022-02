Олимпиада-2022. Ковбаснюк не финишировал в слаломе

Украинский горнолыжник Иван Ковбаснюк не смог финишировать в первом заезде в слаломе и завершил выступления на Олимпийских играх в Пекине.

Золото в этой дисциплине выиграл Клеман Ноэль – француз после первой попытки шел только шестым, но во втором заезде показал абсолютно лучший результат и вырвал золото из рук представителя Австрии Йоханнеса Штрольца, который ранее в Пекине стал чемпионом в комбинации. Третье место занял норвежец Себастьян Фосс Сулевог.

Clement Noel of France has won #Gold in #AlpineSkiing men’s slalom.



This is his first Olympic medal and France’s first Olympic gold in alpine skiing since 2006. Congratulations!#Beijing2022 pic.twitter.com/ggUGDHf9II