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Олимпиада-2022. Ковбаснюк не финишировал в слаломе
Украинец неудачно завершил Олимпиаду
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский горнолыжник Иван Ковбаснюк не смог финишировать в первом заезде в слаломе и завершил выступления на Олимпийских играх в Пекине.
Золото в этой дисциплине выиграл Клеман Ноэль – француз после первой попытки шел только шестым, но во втором заезде показал абсолютно лучший результат и вырвал золото из рук представителя Австрии Йоханнеса Штрольца, который ранее в Пекине стал чемпионом в комбинации. Третье место занял норвежец Себастьян Фосс Сулевог.
Clement Noel of France has won #Gold in #AlpineSkiing men’s slalom.— Olympics (@Olympics) February 16, 2022
This is his first Olympic medal and France’s first Olympic gold in alpine skiing since 2006. Congratulations!#Beijing2022 pic.twitter.com/ggUGDHf9II
В горнолыжном спорте завершена мужская программа Олимпиады-2022. Победителям Игр становились только европейцы – Австрия (дважды), Швейцария (дважды) и Франция.
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