Олимпиада-2022. Абраменко вышел в суперфинал в лыжной акробатике

Олимпийский чемпион 2018 года Александр Абраменко с пятым результатом квалифицировался в суперфинал Олимпиады-2022 в Пекине.

Еще один украинец Александр Окипнюк неудачно приземлился в первой попытке, а во второй не набрал необходимое количество баллов для попадания в топ-6.

Полные результаты первого финала Олимпиады-2022:

Суперфинал среди фристайлистов состоится сегодня, 16 февраля.