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Олимпиада-2022. Абраменко вышел в суперфинал в лыжной акробатике

Олимпиада
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Верим в медаль!

Олимпиада-2022. Абраменко вышел в суперфинал в лыжной акробатике

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Олимпийский чемпион 2018 года Александр Абраменко с пятым результатом квалифицировался в суперфинал Олимпиады-2022 в Пекине.

Еще один украинец Александр Окипнюк неудачно приземлился в первой попытке, а во второй не набрал необходимое количество баллов для попадания в топ-6.

Полные результаты первого финала Олимпиады-2022:

Олимпиада-2022. Абраменко вышел в суперфинал в лыжной акробатике - изображение 1

Суперфинал среди фристайлистов состоится сегодня, 16 февраля.

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В статье: Олимпиада-2022 фристайл Александр Абраменко Александр Окипнюк
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