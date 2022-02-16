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Олимпиада-2022. Абраменко вышел в суперфинал в лыжной акробатике
Верим в медаль!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион 2018 года Александр Абраменко с пятым результатом квалифицировался в суперфинал Олимпиады-2022 в Пекине.
Еще один украинец Александр Окипнюк неудачно приземлился в первой попытке, а во второй не набрал необходимое количество баллов для попадания в топ-6.
Полные результаты первого финала Олимпиады-2022:
Суперфинал среди фристайлистов состоится сегодня, 16 февраля.
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