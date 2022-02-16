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Абраменко – серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине!
Первая медаль Украины на Играх!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Абраменко после золота в Пхенчхане-2018 завоевал серебро в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине.
Абраменко в суперфинале выполнил не лучший прыжок (116,50 балла), но многочисленные падения конкурентов позволили ему удержаться на втором месте.
Олимпийским чемпионом во фристайле стал китаец Ци Гуанпу, а представитель ОКР Илья Буров взял бронзу.
Полные результаты суперфинала на Олимпиаде-2022:
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Комментарии (3)
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kuko (Lviv)
16.02.2022 в 14:40
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KadimXa (Харьков)
16.02.2022 в 14:37
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FCZK-1922 (Кировоград)
16.02.2022 в 14:31
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