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Абраменко – серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине!

Олимпиада
Обновлено
(3 голосов)

Первая медаль Украины на Играх!

Абраменко – серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине!

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Абраменко после золота в Пхенчхане-2018 завоевал серебро в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине.

Абраменко в суперфинале выполнил не лучший прыжок (116,50 балла), но многочисленные падения конкурентов позволили ему удержаться на втором месте.

Олимпийским чемпионом во фристайле стал китаец Ци Гуанпу, а представитель ОКР Илья Буров взял бронзу.

Полные результаты суперфинала на Олимпиаде-2022:

Абраменко – серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине! - изображение 1

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В статье: Олимпиада-2022 фристайл Александр Абраменко
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Комментарии (3)
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kuko (Lviv)
16.02.2022 в 14:40
С почином!..
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0
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KadimXa (Харьков)
16.02.2022 в 14:37
Молодец
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
16.02.2022 в 14:31
Это типа гола престижа в футболе
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0
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