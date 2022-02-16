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Александр Абраменко – двукратный призер Зимней Олимпиады. Что о нем нужно знать?

Олимпиада
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Мини-досье героя Украины в Пекине

Александр Абраменко – двукратный призер Зимней Олимпиады. Что о нем нужно знать?

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фристайлист из Николаева Александр Абраменко вторые Зимние Олимпийские игры подряд выручает Украину от медальной «засухи». Четыре года назад в Пхенчхане он принес стране золото, а в Пекине добавил в свой послужной список серебро и стал самым титулованным спортсменом в истории Украины на «белых» Играх.

Абраменко – серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине!

Абраменко родился 4 мая 1988 года в Первомайском (Харьковская область) в семье военного и педагога. Во фристайл мальчик пришел в 1998 году, спустя пять лет он был включен в национальную сборную.

На международном уровне будущий рекордсмен Украины дебютировал в 2005 году, а в 2006-м в 17-летнем возрасте поехал в Турин на дебютную Олимпиаду, где занял 27-е место.

Спустя четыре года в Ванкувере Абраменко стал 24-м, а в Сочи в 2014-м впервые преодолел квалификации и занял шестое место. Дальше были золотой прыжок в Пхенчхане и серебряная медаль в Пекине.

Помимо исторических успехов на Олимпийских играх у Абраменко значительная медальная коллекция на соревнованиях международного уровня. Александр в 2019 году в Юте стал вице-чемпионом мира по лыжной акробатике, в сезоне 2015-2016 выиграл общий зачет Кубка мира, а также пять раз брал золото на этапах Кубка Европы.

Александр Абраменко женат на бывшей российской фристайлистке, в мае 2020 года у него родился сын.

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В статье: Олимпиада-2022 фристайл Александр Абраменко
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