Олимпиада-2022. Швейцария взяла две медали в горнолыжном спорте

Победительницей Олимпийских игр 2022 года в комбинации стала швейцарская горнолыжница Мишель Гизен, которая четыре года назад в Пхенчхане также взяла золото в этой программе.

Michelle Gisin of Switzerland wins #Gold in the women's #AlpineSkiing combined slalom.



Congratulations on her second #Gold medal in this event! And 2nd medal at #Beijing2022. pic.twitter.com/ZLdYPWMp4h — Olympics (@Olympics) February 17, 2022

После скоростного спуска Гизен занимала только 12-е место, но в слаломе показала лучший результат и обошла всех конкуренток.

Серебро досталось еще одной представительнице Швейцарии Венди Хольденер, а бронзу взяла итальянка Федерика Бриньоне.

Представительницы Украины в этой дисциплине не выступали.