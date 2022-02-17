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Олимпиада-2022. Швейцария взяла две медали в горнолыжном спорте
Пятое золото страны в этой дисциплине
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Победительницей Олимпийских игр 2022 года в комбинации стала швейцарская горнолыжница Мишель Гизен, которая четыре года назад в Пхенчхане также взяла золото в этой программе.
Michelle Gisin of Switzerland wins #Gold in the women's #AlpineSkiing combined slalom.— Olympics (@Olympics) February 17, 2022
Congratulations on her second #Gold medal in this event! And 2nd medal at #Beijing2022. pic.twitter.com/ZLdYPWMp4h
После скоростного спуска Гизен занимала только 12-е место, но в слаломе показала лучший результат и обошла всех конкуренток.
Серебро досталось еще одной представительнице Швейцарии Венди Хольденер, а бронзу взяла итальянка Федерика Бриньоне.
Представительницы Украины в этой дисциплине не выступали.
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