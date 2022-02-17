  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Олимпиада-2022. Швейцария взяла две медали в горнолыжном спорте
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада-2022. Швейцария взяла две медали в горнолыжном спорте

Олимпиада
(1 голосов)

Пятое золото страны в этой дисциплине

Олимпиада-2022. Швейцария взяла две медали в горнолыжном спорте

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Победительницей Олимпийских игр 2022 года в комбинации стала швейцарская горнолыжница Мишель Гизен, которая четыре года назад в Пхенчхане также взяла золото в этой программе.

После скоростного спуска Гизен занимала только 12-е место, но в слаломе показала лучший результат и обошла всех конкуренток.

Серебро досталось еще одной представительнице Швейцарии Венди Хольденер, а бронзу взяла итальянка Федерика Бриньоне.

Представительницы Украины в этой дисциплине не выступали.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2022 горнолыжный спорт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...