Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиада-2022. Японка Такаги с рекордом выиграла золото в конькобежном спорте
Ее первая олимпийская личная победа в карьере
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Японская конькобежка Михо Такаги с олимпийским рекордом выиграла забег на 1000 метров на Играх в Пекине (1:13.19).
Такаги оставила позади голландку Ютту Лердам (+0,64) и обладательницу мирового рекорда из США Бриттани Боу (+1,42).
Такаги завоевала четвертую медаль на Олимпиаде-2022. Ранее она трижды останавливалась в шаге от золота – в командном преследовании, а также на дистанции 500 и 1500 метров.
Япония добыла первую золотую награду в конькобежном спорте на Олимпийских играх в Пекине.
Популярное сейчас
- Новичок Ливерпуля - чистокровный индеец. Его народ вымирает из-за голода, нищеты и добычи угля
- Де Пена: Война в Украине? Если что-то подобное начнется, я уеду и не вернусь
- Зальцбург - Бавария 1:1. Видео обзор матча
- Абраменко – серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине!
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО