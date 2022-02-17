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Олимпиада-2022. Японка Такаги с рекордом выиграла золото в конькобежном спорте

Олимпиада
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Ее первая олимпийская личная победа в карьере

Олимпиада-2022. Японка Такаги с рекордом выиграла золото в конькобежном спорте

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Японская конькобежка Михо Такаги с олимпийским рекордом выиграла забег на 1000 метров на Играх в Пекине (1:13.19).

Такаги оставила позади голландку Ютту Лердам (+0,64) и обладательницу мирового рекорда из США Бриттани Боу (+1,42).

Такаги завоевала четвертую медаль на Олимпиаде-2022. Ранее она трижды останавливалась в шаге от золота – в командном преследовании, а также на дистанции 500 и 1500 метров.

Япония добыла первую золотую награду в конькобежном спорте на Олимпийских играх в Пекине.

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В статье: Олимпиада-2022 конькобежный спорт
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