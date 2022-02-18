Брынзак: Мне не стыдно за украинский биатлон

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал выступления мужской и женской сборных на Олимпийских играх в Пекине.

"Я бы не хотел сейчас оценивать. Сейчас эмоции у всех - и у меня, и у болельщиков. Когда эмоции зашкаливают, можно ошибочно поставить не тот лайк. Надо объективно разобраться. Если посмотреть на Олимпиаду, на что мы могли рассчитывать, то это в личных гонках только Джима и Пидручный. И в эстафетных гонках мы могли сражаться за медали.

У нас были шансы, командная функционально была готова очень хорошо, но не получилось со стрельбой, не приспособились к этим сложным условиям - высокогорьям, ветру, морозу. Таких тренировок не было во время сезона. Мы общались с тренерами. Нас подвело то, что у нас не было подготовки в столь сложных условиях, не было возможности. Ребятам и девушкам не удалось к ним привыкнуть.

Если взять женскую команду, то вообще много форс-мажоров. Две болезни в декабре Петренко и Меркушиной, они были на антибиотиках, с температурой, инфекция была очень серьезная. Но удалось выйти на какой-то более-менее уровень. Мы уже молчим о Блашко, которая не смогла стартовать, об Елене Белосюк, которая с температурой лежала неделю до старта и очень тяжело перенесла ковид. Женской команде было очень тяжело.

Мужская команда? Да, могли лучше, особенно молодые Цимбал и Дудченко. Считал, что они получше будут стрелять и выступать, это их первая Олимпиада, это эмоции и психология. Им не удалось показать этот результат, у них еще все впереди.

Пидручный пытался, были шансы. Иногда одного выстрела не хватало до медали, иногда двух. Это обо всех можно так говорить. Не только у нас ждали медали - ждали во Франции, Беларуси, Германии, Италии, Швеции. У нас не самая сильная биатлонная нация в мире, боролись как могли. Мне не стыдно за наш украинский биатлон. Мы знаем, как двигаться дальше. Думаю, немного запоздалая смена поколений - одна из объективных причин. Это все должно исправиться, и будут новые звезды у нас в команде", - сказал Брынзак в эфире "UA:Перший".