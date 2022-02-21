Медаль Абраменко, стабильная Джима, допинговые скандалы и коронавирус. Какой для Украины была Олимпиада-2022 в Пекине

На фоне угрозы вторжения российских войск в Украину выступления олимпийцев в Пекине невольно отошли на второй план, но и о них стоит поговорить.

Общее впечатление от Олимпийских игр скорее позитивное – все же Украина, вопреки пессимистичным прогнозам, не осталась с пустой медальной корзиной, да и биатлонисты, пусть и не добрались до призовых мест, однако выступили гораздо успешней Олимпиады четырехлетней давности в Пхенчхане.

К сожалению, не обошлось и без негатива – Украина закончила Олимпиаду в числе лидеров и по допинговым скандалам, и по положительным тестам на COVID-19.

Абраменко сделал фристайл главной зимней дисциплиной Украины

На вторых Олимпийских играх кряду единственным призером Украины стал лыжный акробат Александра Абраменко, который после размена золота Пхенчхана-2018 на серебро Пекина-2022 возглавил рейтинг самых титулованных спортсменов страны на «белых» Играх и попутно добавил в свой послужной список статус первого украинского атлета, которому удалось выиграть награду на двух зимних Олимпиадах.

Финал Абраменко хладнокровно вытащил за счет опыта. Александр понимал, что тех прыжков, которые сделали его олимпийским чемпионом четыре года назад, в Пекине ему не хватит, чтобы бороться за медаль. Пришлось рисковать и выполнять попытку с запредельным коэффициентом сложности. Хотя приземление Абраменко получилось далеко не идеальным, молодые конкуренты, за исключением китайца Ци Гуанпу, не выдержали напряжения и не смогли перебить баллы украинца.

А ведь серебро – не самое важное, что сделал Абраменко во время минувшего олимпийского цикла. Победа Александра в Пхенчхане дала мощный толчок в развитии сборной Украины по фристайлу – тренерский штаб команды во главе с Энвером Аблаевым за четыре года на заложенном лидером фундаменте воспитал многообещающее поколение лыжных акробатов.

Александр Окипнюк уже в Пекине показал, что способен претендовать на олимпийскую награду, отличные перспективы и у 20-летнего Дмитрия Котовского, который в прошлом году на дебютном чемпионате мира вошел в топ-6.

Как же досадно, что коронавирус помешал украинцам выступить в командных соревнованиях. Они однозначно были готовы вмешаться в распределение наград.

Джима в Пекине спасла биатлон от новой волны критики

На фоне катастрофы в Пхенчхане в 2018 году украинские биатлонисты в Пекине совершили грандиозный прорыв – лучшими в карьере результатами на Играх отличились Ирина Петренко (11-е место в индивидуалке), Дмитрий Пидручный (13-е место в спринте), Артем Прима (15-е место в спринте) и Анастасия Меркушина (14-е место в спринте). Но статус главной звезды в сборной стреляющих лыжников, несомненно, принадлежит Юлии Джиме.

На Олимпийских играх только три биатлонистки в четырех личных гонках неизменно попадали в топ-15 – трехкратная чемпионка Марте Олсбю-Ройселанд, обладательница двух личных наград и золота в эстафете Эльвира Эберг…и наша Джима.

В Пекине киевлянка претендовала на медали в каждой гонке – в индивидуалке и спринте ей не хватило одного точного выстрела на финальном огневом рубеже, в преследовании снова посыпались промахи в кульминационный момент, а в масс-старте зацепиться за топ-3 олимпийской чемпионке Сочи помешало падение на первом круге и слишком академичная стрельба в тот момент, когда стоило рискнуть и пойти ва-банк.

Показательно, что Джима в каждой личной гонке в Пекине входила в топ-10 по лыжному ходу. По-хорошему, подопечная Уроша Велепеца своей стабильностью наработала на медаль, но уж слишком хороши были фавориты – Олсбю-Ройселанд и Эберг-младшая буквально прописались на подиуме, разбегалась на Играх Тириль Экхофф, до личной олимпийской награды, наконец, добралась и Доротея Вирер, выстрелили на главном старте четырехлетия скоростные Дениз Херрманн и Жюстин Бреза-Буше…А украинка так и осталась с полным комплектом финишей в топ-15, о котором спустя месяц никто уже и не вспомнит.

Коронавирус на Олимпиаде: удар по Билосюк и фристайлистам

С COVID-19 на Олимпийских играх в Китае столкнулся практически каждый третий спортсмен из Украины – 13 положительных тестов за три недели! И это без учета тренерского персонала.

Особо болезненно коронавирус прошелся по тем дисциплинам, в которых Украина имела наибольшие шансы на медаль – во фристайле и биатлоне.

Украина считалась крепким претендентом на награду в первых в истории командных соревнованиях среди лыжных акробатов, однако мечты Энвера Аблаева о медали были разрушены в один миг, когда коронавирус подхватили сразу три члена сборной (Окипнюк, Новосад и Котовский).

Биатлонистка Елена Билосюк ушла на самоизоляцию еще до старта Олимпиады, что стоило команде фиаско в смешанной эстафете (три круга штрафа Вали Семеренко сложно выбросить из памяти). Лишь 13-е место с абсолютно худшей стрельбой – так низко в этой дисциплине Украина еще никогда не падала.

Коронавирус испортил Олимпиаду и единственной надежде страны в сноубординге Аннамари Данче – вице-чемпионке мира 2019 года организаторы Игр позволили стартовать лишь за пять минут до начала соревнований. В такой ситуации неудивительно, что Данча заняла 26-е место в параллельном гигантском слаломе и выбыла задолго до медальных заездов.

Украина – главный поставщик допинговых скандалов на Олимпиаде-2022

Да, по уровню шумихи переплюнуть эпопею российской фигуристки Камилы Валиевой было невозможно, но факт остается фактом – два из трех проваленных допинг-тестов на Олимпийских играх в Пекине связаны с Украиной.

Лыжница Валентина Каминская на последней Олимпиаде в карьере отличилась со всех сторон – бывшая белоруска после мягко говоря не выдающихся результатов (70-е место в спринте и 79-е в классике) завалила допинг-контроль на сразу три запрещенных вещества – анаболический стероид и два стимулятора.

Каминская назвала новость о положительном допинг-тесте «выстрелом в упор из ядерного орудия» и отказалась от попыток обелить свое имя из-за невозможности собрать доказательную базу.

Бобслеистка Лидия Гунько, похоже стала жертвой собственной халатности. Дебютантка Олимпийских игр в Пекине попалась на применении анаболических стероидов.

Разбирательства по делу Гунько еще впереди, но в Федерации бобслея и скелетона считают, что запрещенное вещество попало в организм спортсменки через китайское мясо, хотя тот же немецкий НОК рекомендовал воздержаться от его употребления. Гунько, видимо, проигнорировала эти рекомендации – на выходе имеем еще одну положительную допинг-пробу и подпорченную репутацию Украины.