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Беленюк: Почему у паралимпийцев выходит, а у НОК под руководством Гутцайта другие результаты

Олимпиада
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Беленюк: Почему у паралимпийцев выходит, а у НОК под руководством Гутцайта другие результаты

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский спортсмен, чемпион и серебряный призер Олимпийских игр, народный депутат Жан Беленюк подверг критике руководство НОК за недостаточную работу по недопущению к международным соревнованиям россиян и белорусов. Соответствующий пост он опубликовал в Телеграмм:

"Очень интересно наблюдать за тем, как Валерий Сушкевич рассказал сегодня собственную историю борьбы за то, чтобы представителей россии и беларуси не было на международных соревнованиях.

Результатом этой борьбы стало то, что Международный паралимпийский комитет в ноябре прошлого года приостановил членство национальных паралимпийских комитетов РФ и РБ из-за войны против Украины.

Сегодня даже речь не идет о возвращении россиян и белорусов в международные спортивные соревнования в рамках Международного паралимпийского комитета, несмотря на то, что есть сторонники среди ряда стран, которые хотят их возвращения.

Спрашивается, почему так? Почему у паралимпийцев получается, а у НОК под руководством Бубки/Гутцайта у нас совсем другие результаты? Очень интересно" – написал Жан.

Напомним, что ранее НОК поддержал потенциальный бойкот Олимпиады-2024.

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В статье: Жан Беленюк
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