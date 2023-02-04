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Беленюк: Почему у паралимпийцев выходит, а у НОК под руководством Гутцайта другие результаты
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский спортсмен, чемпион и серебряный призер Олимпийских игр, народный депутат Жан Беленюк подверг критике руководство НОК за недостаточную работу по недопущению к международным соревнованиям россиян и белорусов. Соответствующий пост он опубликовал в Телеграмм:
"Очень интересно наблюдать за тем, как Валерий Сушкевич рассказал сегодня собственную историю борьбы за то, чтобы представителей россии и беларуси не было на международных соревнованиях.
Результатом этой борьбы стало то, что Международный паралимпийский комитет в ноябре прошлого года приостановил членство национальных паралимпийских комитетов РФ и РБ из-за войны против Украины.
Сегодня даже речь не идет о возвращении россиян и белорусов в международные спортивные соревнования в рамках Международного паралимпийского комитета, несмотря на то, что есть сторонники среди ряда стран, которые хотят их возвращения.
Спрашивается, почему так? Почему у паралимпийцев получается, а у НОК под руководством Бубки/Гутцайта у нас совсем другие результаты? Очень интересно" – написал Жан.
Напомним, что ранее НОК
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