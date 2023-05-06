  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Беленюк: Лично хотел бы, чтобы украинские спортсмены поехали на Олимпиаду
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беленюк: Лично хотел бы, чтобы украинские спортсмены поехали на Олимпиаду

Олимпиада
Обновлено
(1 голосов)

Комментарий легенды

Беленюк: Лично хотел бы, чтобы украинские спортсмены поехали на Олимпиаду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен, золотой и серебряный призер Олимпийских игр Жан Беленюк рассказал, что хотел бы увидеть нашу команду на Олимпиаде 2024. Его слова цитирует DW Українською:

– Вы лично хотели бы, чтобы украинские спортсмены таки поехали на Олимпиаду?

– Однозначно. Поверьте мне, я сам спортсмен, для каждого Олимпийские игры – это самый важный старт в жизни. Каждый спортсмен хочет попасть на Олимпиаду, выступить, представить свою страну. Каждый спортсмен мечтает о том, чтобы завоевать олимпийскую медаль.

Я уверен, что наши спортсмены должны быть на Олимпиаде, поднимать украинское знамя, а россияне сидеть дома с белорусами. К сожалению, ситуация абсолютно перевернулась вверх дном, и сейчас есть перспектива, что россияне могут быть на этих соревнованиях, а украинцы будут сидеть дома. Хотя еще недавно перспектива была совсем другой – сказал он.

Напомним, что ранее Германия отменила этап Кубка мира по фехтованию из-за россиян.

По теме
yellow-arrow
Названа одна из причин смерти олимпийской чемпионки
yellow-arrow
Президент ASOIF – о допуске спортсменов РФ и РБ: Их не будут просить говорить, что они выступают против войны
yellow-arrow
"Миротворческая роль спорта", - президент МОК поддержал идеи Папы римского
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жан Беленюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде