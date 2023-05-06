Беленюк: Лично хотел бы, чтобы украинские спортсмены поехали на Олимпиаду

Украинский спортсмен, золотой и серебряный призер Олимпийских игр Жан Беленюк рассказал, что хотел бы увидеть нашу команду на Олимпиаде 2024. Его слова цитирует DW Українською:

– Вы лично хотели бы, чтобы украинские спортсмены таки поехали на Олимпиаду?

– Однозначно. Поверьте мне, я сам спортсмен, для каждого Олимпийские игры – это самый важный старт в жизни. Каждый спортсмен хочет попасть на Олимпиаду, выступить, представить свою страну. Каждый спортсмен мечтает о том, чтобы завоевать олимпийскую медаль.

Я уверен, что наши спортсмены должны быть на Олимпиаде, поднимать украинское знамя, а россияне сидеть дома с белорусами. К сожалению, ситуация абсолютно перевернулась вверх дном, и сейчас есть перспектива, что россияне могут быть на этих соревнованиях, а украинцы будут сидеть дома. Хотя еще недавно перспектива была совсем другой – сказал он.