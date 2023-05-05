В Германии отменен этап Кубка мира по фехтованию

Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин в Германии отменён в знак протеста против допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Этот этап должен был пройти в Бонне с 10 по 12 ноября.

Напомним, ранее Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение допустить атлетов из Беларуси и России на турниры под своей эгидой.