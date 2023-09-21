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Ирина Коляденко добыла бронзу ЧС по борьбе
Украинка получила путевку на ОИ-2024
Фото: poglyad.tv
Украинка Ирина Коляденко получила бронзу в весовой категории до 62 кг на чемпионате мира 2023 по борьбе.
Напомним, что соревнования проходят в сербском Белграде.
Благодаря этому результату, она принесла для сборной Украины первую олимпийскую лицензию в борьбе.
Коляденко на пути к медали одолела нейтральную спортсменку без флага Веронику Иванову (6:4), шведку Сару Иоганну Линдборг (10:0), но затем по техническим очкам уступила Айсулуу Тинибековой из Кыргызстана (2:2).
В решающей схватке Ирина разгромила Мариану Кердивару-Ешану из Молдовы (10:0) и немку Луизу Нимеш (10:0).
Это третья медаль сборной Украины на чемпионате мира в Белграде (1 серебро и 2 бронзы).
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