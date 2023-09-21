Ирина Коляденко добыла бронзу ЧС по борьбе

Украинка Ирина Коляденко получила бронзу в весовой категории до 62 кг на чемпионате мира 2023 по борьбе.

Напомним, что соревнования проходят в сербском Белграде.

Благодаря этому результату, она принесла для сборной Украины первую олимпийскую лицензию в борьбе.

Коляденко на пути к медали одолела нейтральную спортсменку без флага Веронику Иванову (6:4), шведку Сару Иоганну Линдборг (10:0), но затем по техническим очкам уступила Айсулуу Тинибековой из Кыргызстана (2:2).

В решающей схватке Ирина разгромила Мариану Кердивару-Ешану из Молдовы (10:0) и немку Луизу Нимеш (10:0).

Это третья медаль сборной Украины на чемпионате мира в Белграде (1 серебро и 2 бронзы).