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Индия претендует на проведение Олимпийских игр 2036

Олимпиада
(1 голосов)

Аргументировано как мечта миллиардов

Индия претендует на проведение Олимпийских игр 2036

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал, что его страна будет среди претендентов на проведение Олимпийских игр 2036 года. Заявление об этом он объявил на открытии сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи:

"Индия очень заинтересована в проведении Олимпийских игр и приложит все усилия для их организации. Это вековая мечта 1,4 млрд человек, она должна быть осуществлена с помощью вашей поддержки и сотрудничества" – сказал он.

Напомним, что ранее международная федерация гандбола подтвердила, что сборная россии не будет участвовать в Олимпиаде-2024.

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В статье: Индия Олимпийские игры
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