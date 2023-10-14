Индия претендует на проведение Олимпийских игр 2036

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал, что его страна будет среди претендентов на проведение Олимпийских игр 2036 года. Заявление об этом он объявил на открытии сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи:

"Индия очень заинтересована в проведении Олимпийских игр и приложит все усилия для их организации. Это вековая мечта 1,4 млрд человек, она должна быть осуществлена с помощью вашей поддержки и сотрудничества" – сказал он.