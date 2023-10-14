Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Индия претендует на проведение Олимпийских игр 2036
Аргументировано как мечта миллиардов
Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал, что его страна будет среди претендентов на проведение Олимпийских игр 2036 года. Заявление об этом он объявил на открытии сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи:
"Индия очень заинтересована в проведении Олимпийских игр и приложит все усилия для их организации. Это вековая мечта 1,4 млрд человек, она должна быть осуществлена с помощью вашей поддержки и сотрудничества" – сказал он.
Напомним, что ранее международная федерация гандбола
Популярное сейчас
- Украина на втором месте, но у Италии две игры в запасе. Турнирная таблица группы С
- Украина – Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЕВРО
- Спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал ситуацию с беглым игроком Роспутьком
- В Олимпиаду-2028 включат 5 дополнительных видов спорта
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО