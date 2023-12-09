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Самый известный шведский биатлонист раскритиковал решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду-2024

Олимпиада

Чистое мышление и золотые слова

Самый известный шведский биатлонист раскритиковал решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду-2024

IBU

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер мужской сборной Швеции по биатлону Себастьян Самуэльсон прокомментировал позорное решение МОК о допуске россиян и белорусов на Олимпийские игры 2024. Его слова цитирует SVT:

"Я не удивлен, а разочарован. Я не понимаю зачем нам олимпийское перемирие, если нет последствий его нарушения.

Всё очень просто. Закончите войну в Украине и добро пожаловать обратно. Это не сложно. Где-то спорт также должен взять на себя ответственность по санкциям" – сказал Себастьян.

Напомним, ранее Беленюк прокомментировал решение МОК.

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