Самый известный шведский биатлонист раскритиковал решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду-2024

Лидер мужской сборной Швеции по биатлону Себастьян Самуэльсон прокомментировал позорное решение МОК о допуске россиян и белорусов на Олимпийские игры 2024. Его слова цитирует SVT:

"Я не удивлен, а разочарован. Я не понимаю зачем нам олимпийское перемирие, если нет последствий его нарушения.

Всё очень просто. Закончите войну в Украине и добро пожаловать обратно. Это не сложно. Где-то спорт также должен взять на себя ответственность по санкциям" – сказал Себастьян.