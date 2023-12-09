Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Самый известный шведский биатлонист раскритиковал решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду-2024
Чистое мышление и золотые слова
IBU
Лидер мужской сборной Швеции по биатлону Себастьян Самуэльсон прокомментировал
"Я не удивлен, а разочарован. Я не понимаю зачем нам олимпийское перемирие, если нет последствий его нарушения.
Всё очень просто. Закончите войну в Украине и добро пожаловать обратно. Это не сложно. Где-то спорт также должен взять на себя ответственность по санкциям" – сказал Себастьян.
Напомним, ранее Беленюк
Популярное сейчас
- Пионер будущего Италии? Ювентус наконец-то оправдывает свое имя
- Украинский вратарь стал лучшим игроком Шерифа за ноябрь
- Бетис - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 9.12.2023
- МОК не изменил условия допуска россиян и белорусов к Олимпиаде-2024
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны