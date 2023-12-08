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Официально: МОК допустил россиян и белорусов под нейтральным флагом к Олимпиаде-2024

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Впрочем, прогнозируемое решение МОК

Официально: МОК допустил россиян и белорусов под нейтральным флагом к Олимпиаде-2024

фото из свободных источников

Новина українською

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) допустил россиян и белорусов под нейтральным флагом к Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

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"Как и все остальные спортсмены на Олимпийских играх, индивидуальные нейтральные спортсмены также должны будут соблюдать правила и положения, применяемые на Олимпийских играх, включая антидопинговые правила.

Как и все остальные спортсмены, они также должны подписать обновленные Условия участия в соревнованиях, применяемых в Париж-2024. Они содержат обязательства уважать Олимпийскую хартию, включая "миссию Олимпийского движения для мира".

Индивидуальные нейтральные спортсмены будут приглашены МОК и соответствующими федерациями. Только очень ограниченное количество спортсменов пройдут квалификацию через действующие системы квалификации.

Среди 4600 спортсменов со всего мира, которые прошли квалификацию на Париж-2024, есть только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российским паспортом и трое с белорусским паспортом).

Для сравнения, на сегодняшний день более 60 украинских спортсменов прошли отбор на Париж-2024. Ожидается, что украинская делегация будет примерно такой же, как на Олимпиаде-2020 в Токио.

Строгие условия отбора для индивидуальных нейтральных спортсменов в Париже 2024 года являются такими же строгими условиями отбора, по которым они проходили квалификацию, а именно:

Квалифицированные спортсмены с российским или белорусским паспортом будут зарегистрированы как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN) и будут соревноваться как индивидуальные нейтральные спортсмены.

Команды спортсменов с российским или белорусским паспортом не рассматриваются для участия.

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Спортсмены, активно поддерживающие войну, не будут иметь права быть заявленными или участвовать в соревнованиях. Вспомогательный персонал, активно поддерживающий войну, не будет привлекаться к работе.

Спортсмены, находящиеся по контракту с российскими или белорусскими военными или службами национальной безопасности, не будут иметь права быть заявленными или участвовать в соревнованиях. Вспомогательный персонал, работающий по контракту с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности, не будет привлекаться к работе.

Любой такой Индивидуальный нейтральный спортсмен, как и все остальные спортсмены-участники, должен будет отвечать всем антидопинговым требованиям, применяемым к ним накануне и во время Олимпийских игр в Париже 2024 года, и особенно требованиям, изложенным в антидопинговых правилах.

Санкции против российских и белорусских государств и правительств, виновных в войне, остаются в силе до Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Это означает, в частности, что ни один флаг, гимн, цвета или любая другая идентификация России или Беларуси не будут демонстрироваться на Олимпийских играх в Париже в 2024 году на каком-либо официальном месте проведения или каком-либо официальном мероприятии. Ни одно российское или белорусское правительство или государственные чиновники не будут приглашены или аккредитованы на Олимпийские игры в Париже в 2024 году", – сообщил МОК.

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МОК Олимпиада-2024
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Источник:
МОК
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
08.12.2023 в 18:28
Так рашисти Крим та частину Донбасу захоплювали теж без прапора
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
08.12.2023 в 18:28
Так рашисти Крим та частину Донбасу захоплювали теж без прапора
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0
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avatar
Djon (Україна)
08.12.2023 в 18:28
покидьки
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