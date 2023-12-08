Официально: МОК допустил россиян и белорусов под нейтральным флагом к Олимпиаде-2024

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) допустил россиян и белорусов под нейтральным флагом к Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

"Как и все остальные спортсмены на Олимпийских играх, индивидуальные нейтральные спортсмены также должны будут соблюдать правила и положения, применяемые на Олимпийских играх, включая антидопинговые правила.

Как и все остальные спортсмены, они также должны подписать обновленные Условия участия в соревнованиях, применяемых в Париж-2024. Они содержат обязательства уважать Олимпийскую хартию, включая "миссию Олимпийского движения для мира".

Индивидуальные нейтральные спортсмены будут приглашены МОК и соответствующими федерациями. Только очень ограниченное количество спортсменов пройдут квалификацию через действующие системы квалификации.

Среди 4600 спортсменов со всего мира, которые прошли квалификацию на Париж-2024, есть только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российским паспортом и трое с белорусским паспортом).

Для сравнения, на сегодняшний день более 60 украинских спортсменов прошли отбор на Париж-2024. Ожидается, что украинская делегация будет примерно такой же, как на Олимпиаде-2020 в Токио.

Строгие условия отбора для индивидуальных нейтральных спортсменов в Париже 2024 года являются такими же строгими условиями отбора, по которым они проходили квалификацию, а именно:

Квалифицированные спортсмены с российским или белорусским паспортом будут зарегистрированы как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN) и будут соревноваться как индивидуальные нейтральные спортсмены.

Команды спортсменов с российским или белорусским паспортом не рассматриваются для участия.