Потенциальные соперники Украины на Олимпиаде-2024. В списке точно не будет Бразилии и Аргентины одновременно

Десять из шестнадцати участников мужского футбольного турнира на Олимпийских Играх-2024 уже известны. Шесть еще определяются. Все сборные, кроме трех европейских (Израиля, Испании, Франции) – это потенциальные соперники сборной Украины на групповом раунде.

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В Южной Америке отбор подошел к финишной прямой. Там остался последний тур второго, - финального, - этапа отбора. По итогу предыдущего игрового дня выяснилась важная деталь: сборные Аргентины и Бразилии, которые были фаворитами, одновременно на Олимпийские Игры-2024 не выйдут.

Это стало известно после того, как Бразилия победила Венесуэлу 2:1, но Аргентина не выиграла у Парагвая (3:3).

Может быть максимум одна из этих команд. Другой будет Парагвай или Венесуэла. Также есть вариант, при котором и Бразилия, и Аргентина не отберутся на ОИ-2024.

Положение в группе перед последним туром (на ОИ-2024 выйдут две сборные – сейчас у всех по два матча):

Парагвай - 4 очка; разница мячей - 4:3; Бразилия - 3; 2:2; Аргентина - 2; 5:5; Венесуэла - 1; 3:4.

В последнем туре сыграют (11-е февраля):

Парагвай - Венесуэла;

Бразилия - Аргентина.

Список всех потенциальных соперников сборной Украины на ОИ-2024 пока такой: