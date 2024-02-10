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Потенциальные соперники Украины на Олимпиаде-2024. В списке точно не будет Бразилии и Аргентины одновременно
Из двух сборных на ОИ-2024 выйти может максимум одна
Фото: прес-служба УАФ
Десять из шестнадцати участников мужского футбольного турнира на Олимпийских Играх-2024 уже известны. Шесть еще определяются. Все сборные, кроме трех европейских (Израиля, Испании, Франции) – это потенциальные соперники сборной Украины на групповом раунде.
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В Южной Америке отбор подошел к финишной прямой. Там остался последний тур второго, - финального, - этапа отбора. По итогу предыдущего игрового дня выяснилась важная деталь: сборные Аргентины и Бразилии, которые были фаворитами, одновременно на Олимпийские Игры-2024 не выйдут.
Это стало известно после того, как Бразилия победила Венесуэлу 2:1, но Аргентина не выиграла у Парагвая (3:3).
Может быть максимум одна из этих команд. Другой будет Парагвай или Венесуэла. Также есть вариант, при котором и Бразилия, и Аргентина не отберутся на ОИ-2024.
- Парагвай - 4 очка; разница мячей - 4:3;
- Бразилия - 3; 2:2;
- Аргентина - 2; 5:5;
- Венесуэла - 1; 3:4.
В последнем туре сыграют (11-е февраля):
- Парагвай - Венесуэла;
- Бразилия - Аргентина.
- Марокко, Египет, Мали (от Африки);
- США, Доминиканская Республика (от Северной Америки);
- Новая Зеландия (от Океании).
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