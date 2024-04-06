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Матвей Бидный: Министерство имеет базу из 800 имен российских спортсменов, поддерживающих войну
Уничтожать любыми методами
Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный рассказал, что делает его команда, чтобы не допустить участия россиян и белорусов под нейтральным флагом в Олимпиаде-2024. Его слова цитирует Укринформ:
"Наша позиция остается жесткой: мы против участия спортсменов из государства-убийцы под любыми нейтральными флагами не только на Олимпийских играх, но и на всех международных спортивных соревнованиях.
Министерство имеет базу данных из 800 имен российских и белорусских спортсменов, тренеров и спортивных менеджеров, поддерживающих российскую войну и пропагандистскую машину. Мы предоставляем всю эту информацию МОК" – сказал и.о. министра.
Напомним, что Олимпиада-2024 состоится в Париже с 26 июля по 11 августа.
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