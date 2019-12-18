Химик досрочно потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Третье поражение подряд для чемпионок Украины организовал сильнейший клуб Германии Штутгарт.

У Химика был шанс перевести матч на тайбрейк, но в четвертом сете хозяева при счете 24:20 не реализовали четыре сет-бола.

Самыми результативными у Химика стали Татьяна Козлова и Юлия Бойко – по 14 очков.

Лига чемпионов. Групповой этап. 3-й тур

Химик (Украина) – Штутгарт (Германия) 1:3 (22:25, 16:25, 25:22, 26:28)

Турнирная таблица: Штутгарт – 7, Новара – 5, Лодзь – 5, Химик – 1.

Четвертый матч в Лиге чемпионов Химик проведет 23 января в Польше против Лодзя.