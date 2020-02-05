Каратистка Терлюга – спортсменка месяца в Украине

На старте 2020 года главным достижением украинских спортсменов в олимпийских дисциплинах стали успехи Анжелики Терлюги на крупных международных турнирах по карате.

В январе Терлюга стала чемпионкой турнира Karate1 Серії А в Чили, а на соревнованиях этапа Премьер Лиги в Париже дошла до финала.

Успехи Терлюги на последних соревнованиях помогли ей добыть важные очки в олимпийском отборе на Игры 2020 года в Токио. Также Анжелика защитила лидерство в олимпийском зачете в категории до 55 кг.

Лучшим тренером месяца по версии НОК стал личный наставник Терлюги Денис Морозов.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Терлюга выиграла крупный турнир в Чили.