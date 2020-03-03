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Назван лучший гандболист Украины
Им стал игрок Мотора
Федерация гандбола Украины по результатам опроса определила лучшего гандболиста страны 2019 года. Свой вариант тройки лучших назвали игроки национальной сборной, тренеры сборной, а также тренеры команд Суперлиги, Высшей лиги и Первой лиги.
Наибольшее количество очков набрал капитан "Мотора" и сборной Украины, воспитаник ДЮСШ Черноморска Захар Денисов. Он признан "Лучшим игроком Украины-2019 года".
Лучший гандболист Украины-2019
Результаты голосования
1. Захар Денисов ("Мотор") – 96 очков
2. Станислав Жуков – 88
3. Геннадий Комок ("Мотор") – 86