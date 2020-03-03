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Назван лучший гандболист Украины

Другие виды
(1 голосов)

Им стал игрок Мотора

Назван лучший гандболист Украины
Новина українською

Федерация гандбола Украины по результатам опроса определила лучшего гандболиста страны 2019 года. Свой вариант тройки лучших назвали игроки национальной сборной, тренеры сборной, а также тренеры команд Суперлиги, Высшей лиги и Первой лиги.

Наибольшее количество очков набрал капитан "Мотора" и сборной Украины, воспитаник ДЮСШ Черноморска Захар Денисов. Он признан "Лучшим игроком Украины-2019 года".

Лучший гандболист Украины-2019
Результаты голосования

1. Захар Денисов ("Мотор") – 96 очков
2. Станислав Жуков – 88
3. Геннадий Комок ("Мотор") – 86

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В статье: ГК Мотор (Запорожье) Захар Денисов
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