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Олег Верняев завоевал серебряную награду в многоборье на этапе Кубка мира в США

Другие виды
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Украинец среди лучших

Олег Верняев завоевал серебряную награду в многоборье на этапе Кубка мира в США
UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст Олег Верняев (83,064) завоевал серебряную награду в многоборье на этапе Кубка мира в Милуоки (США). Лучше него выступил только местный спортсмен Сэм Микулак (85,332), бронзовая награда у британца Джеймса Холла (82,999).

Отметим, что соревнования в США являются одними из четырех, по итогам которых определятся 3 страны, которые получат неименные лицензии на Олимпийские игры 2020.

Напомним, что ранее сообщалось, что об украинской дзюдоистке Дарье Билодид снимут документальный фильм.

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В статье: Олег Верняев
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