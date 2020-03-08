Олег Верняев завоевал серебряную награду в многоборье на этапе Кубка мира в США

Украинский гимнаст Олег Верняев (83,064) завоевал серебряную награду в многоборье на этапе Кубка мира в Милуоки (США). Лучше него выступил только местный спортсмен Сэм Микулак (85,332), бронзовая награда у британца Джеймса Холла (82,999).

Отметим, что соревнования в США являются одними из четырех, по итогам которых определятся 3 страны, которые получат неименные лицензии на Олимпийские игры 2020.

Напомним, что ранее сообщалось, что об украинской дзюдоистке Дарье Билодид снимут документальный фильм.