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Олег Верняев завоевал серебряную награду в многоборье на этапе Кубка мира в США
Украинец среди лучших
Украинский гимнаст Олег Верняев (83,064) завоевал серебряную награду в многоборье на этапе Кубка мира в Милуоки (США). Лучше него выступил только местный спортсмен Сэм Микулак (85,332), бронзовая награда у британца Джеймса Холла (82,999).
Отметим, что соревнования в США являются одними из четырех, по итогам которых определятся 3 страны, которые получат неименные лицензии на Олимпийские игры 2020.
Напомним, что ранее сообщалось, что об украинской дзюдоистке Дарье Билодид снимут документальный фильм.
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