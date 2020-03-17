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Чемпионат Европы по художественной гимнастике перенесен на неопределенный срок

Другие виды
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Пока неизвестна точная дата проведения соревнований

Чемпионат Европы по художественной гимнастике перенесен на неопределенный срок
Новина українською

Чемпионат Европы по художественной гимнастике, который должен был пройти в Киеве, перенесен из-за коронавируса. Об этом сообщает Европейский гимнастический союз (UEG).

Стоит отметить, что отменены женский и мужской чемпионаты Европы по спортивной гимнастике и чемпионат Европы по прыжкам на батуте.

Скорее всего, они состоятся во второй половине года. Но решение по новым датам будет принято в конце апреля.

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В статье: Чемпионат Европы по художественной гимнастике
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Источник:
XSport.ua
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