Чемпионат Европы по художественной гимнастике перенесен на неопределенный срок

Чемпионат Европы по художественной гимнастике, который должен был пройти в Киеве, перенесен из-за коронавируса. Об этом сообщает Европейский гимнастический союз (UEG).

Стоит отметить, что отменены женский и мужской чемпионаты Европы по спортивной гимнастике и чемпионат Европы по прыжкам на батуте.

Скорее всего, они состоятся во второй половине года. Но решение по новым датам будет принято в конце апреля.