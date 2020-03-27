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Конгресс Международной федерации лыжного спорта перенесён на осень

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Причина все та же

Конгресс Международной федерации лыжного спорта перенесён на осень
Новина українською

Конгресс Международной федерации лыжного спорта (FIS), который должен был пройти 17–23 мая в Таиланде, перенесён на неопределённый срок из-за пандемии, сообщается на сайте FIS. Скорее всего, он состоится осенью 2020 года.

В связи с этим 75-летний Джанфранко Каспер, который планировал покинуть пост, пока останется президентом FIS. Новый срок подачи заявок на пост президента и в совет FIS будет установлен за 30 дней до проведения выборов, то есть новых дат конгресса.

Вместе с конгрессом отложена и генеральная ассамблея FIS, которая должна была назвать организаторов чемпионатов мира 2024 и 2025 годов.

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В статье: лыжные гонки Международная федерация лыжного спорта FIS
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