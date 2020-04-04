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Левченко и Харлан присоединились к празднованию Международного дня спорта. Фото
Украинки участвуют во флэшмобе
Украинская саблистка Ольга Харлан и легкоатлетка Юлия Левченко приняли участие в флешмобе к Международному дню спорта. Соответствующие фото с подписями они выложили на своих официальных страницах в Instagram:
"6 апреля по всему миру отмечают Международный день спорта на благо развития и мира, что был основан в 2013 году Организацией Объединенных Наций вместе с Международным олимпийским комитетом.
Украина ежегодно активно приобщается к празднованию этого праздника, понимая, что спорт имеет уникальную силу для того, чтобы способствовать объединению людей вокруг мира, дружбы и развития. Большое количество спортсменов Украины успели показать белую карточку в знак мира и спокойствия в мире.
В этом году Предлагается атлетам и спортивным Организаторам присоединиться к Акции #WHITECARD со своего дома.
Все просто: в течение 2-6 апреля нужно выложиться креативное фото с белой карточкой в руках и рассказать о своей мотивации в спорте или о значении спорта в своей жизни.
Фото обозначить хэштегом #WhiteCard и тегнуть @peaceandsport и @the_olympic_team_ua! Присоединяйся !!!"
Юлия Левченко: