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Дочь Флойда Мейвезера арестовали за нанесение ножевых ранений

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Дочь Флойда Мейвезера арестовали за нанесение ножевых ранений
UA-Футбол
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Дочь легендарного боксера Флойда Мейвезера попала за решетку. Так, Иянна Мейвезер была задержана полицией города Хьюстона за нанесение ножевых ранений.

Произошло это в доме известного местного рэпера NBA Youngboy. Дочь знаменитости пришла в дом музыканта, когда он был там со своей невестой Лапатрою Джейкобс. Между девушками возникла ссора, в результате которой Иянна нанесла своей визави два ножевых удара.

В отделении полиции каждая рассказывала копам свою правду, но задержанной оказалась именно Иянна Мейвезер. О состоянии Лапатры Джейкобс пока неизвестно.

Также до выяснения обстоятельств был задержан и известный рэпер.

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В статье: Флойд Мейвезер
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