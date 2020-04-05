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Дочь Флойда Мейвезера арестовали за нанесение ножевых ранений
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Дочь легендарного боксера Флойда Мейвезера попала за решетку. Так, Иянна Мейвезер была задержана полицией города Хьюстона за нанесение ножевых ранений.
Произошло это в доме известного местного рэпера NBA Youngboy. Дочь знаменитости пришла в дом музыканта, когда он был там со своей невестой Лапатрою Джейкобс. Между девушками возникла ссора, в результате которой Иянна нанесла своей визави два ножевых удара.
В отделении полиции каждая рассказывала копам свою правду, но задержанной оказалась именно Иянна Мейвезер. О состоянии Лапатры Джейкобс пока неизвестно.
Также до выяснения обстоятельств был задержан и известный рэпер.
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