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Президент США: Фанаты хотят вернуться, они желают увидеть футбол, бейсбол, баскетбол и хоккей

Другие виды
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Комментарий главы американского государства

Президент США: Фанаты хотят вернуться, они желают увидеть футбол, бейсбол, баскетбол и хоккей
UA-Футбол
Новина українською

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о своем отношении к отмене спортивных мероприятий и выразил надежду, что уже совсем скоро они будут возобновлены.

"Я поговорил с комиссарами и руководителями практически всех спортивных лиг. Это все великие лидеры спорта. Они хотят вернуться. Они должны вернуться. Они не могут этого сделать. Их спорт не был предназначен для этого. Вся концепция нашей нации не была разработана для этого. Мы собираемся вернуться. Мы хотим вернуться в ближайшее время - очень скоро.

Я не могу сказать вам точную дату, но я думаю, что это произойдет скорее раньше, чем позже. Я хочу, чтобы фанаты вернулись на арены. Фанаты тоже хотят вернуться. Они хотят видеть баскетбол, бейсбол, футбол и хоккей. Они хотят видеть свой спорт. Они хотят выйти на поля для гольфа и дышать чистым, свежим, прекрасным воздухом" - сказал Трамп.

Напомним, что ранее министр молодежи и спорта Украины рассказал о финансировании своего ведомства.

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В статье: Дональд Трамп коронавирус карантин
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Источник:
Tribuna.com

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