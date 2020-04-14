Беленюк, Харлан и Белодед получат президентские стипендии

Жан Беленюк (вольная борьба), Ольга Харлан (фехтование) и Дарья Белодед (дзюдо) за победы на чемпионатах мира 2019 года получат стипендии в размере 13 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, сообщает официальный сайт президента Украины.

Вице-чемпионы мира Александр Абраменко (лыжная акробатика), Анатолий Герей, Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Роман Свичкарь (все – фехтование), Марина Бех-Романчук (легкая атлетика) и Михаил Романчук (плавание) удостоены стипендий в размере 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Также указом Владимира Зеленского стипендии назначены бронзовым призерам чемпионатов мира, чемпионам Европы, молодым спортсменам и тренерам атлетов.

С полным списком стипендиатов можно ознакомиться на официальном сайте президента Украины.