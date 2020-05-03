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День контрастов: Официальная и не очень Дарья Билодид. Фото
Украинка много успела
Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид поделилась со своими болельщиками рядом ярких фото. Соответствующие снимки она разместила на своей официальной странице в Instagram. Как видим, наша спортсменка за день успела побыть и на официальном стиле, и на домашнем.
Напомним, что ранее Элина Свитолина танцевала на кухне.
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