День контрастов: Официальная и не очень Дарья Билодид. Фото

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид поделилась со своими болельщиками рядом ярких фото. Соответствующие снимки она разместила на своей официальной странице в Instagram. Как видим, наша спортсменка за день успела побыть и на официальном стиле, и на домашнем.

Напомним, что ранее Элина Свитолина танцевала на кухне.