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Президент США: Спортивные лиги также должны вернуться, давайте играть

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Высказывание, которое дает надежду

Президент США: Спортивные лиги также должны вернуться, давайте играть
UA-Футбол
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал проведение вечера UFC 249 в Джексонвилле. Его слова цитирует Front Office Sport:

"Поздравляю Дану Уайта и UFC. Нужно проводить большие матчи. Мы любим это, мы думаем, что это важно.

Спортивные лиги также должны вернуться. Давайте играть. Вы придерживаетесь социальной дистанции ​​и все остальное, что нужно делать. Нам нужен спорт. Мы хотим, чтобы наш спорт вернулся. Поздравляю, Дана Уайт, UFC", - сказал Трамп.

Напомним, что в главном событии вечера Джастин Гейджи победил ТКО Тони Фергюсона.

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В статье: Дональд Трамп
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