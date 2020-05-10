Президент США: Спортивные лиги также должны вернуться, давайте играть

Президент США Дональд Трамп прокомментировал проведение вечера UFC 249 в Джексонвилле. Его слова цитирует Front Office Sport:

"Поздравляю Дану Уайта и UFC. Нужно проводить большие матчи. Мы любим это, мы думаем, что это важно.

Спортивные лиги также должны вернуться. Давайте играть. Вы придерживаетесь социальной дистанции ​​и все остальное, что нужно делать. Нам нужен спорт. Мы хотим, чтобы наш спорт вернулся. Поздравляю, Дана Уайт, UFC", - сказал Трамп.

Напомним, что в главном событии вечера Джастин Гейджи победил ТКО Тони Фергюсона.