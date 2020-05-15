Украинский клуб подал заявку на участие в чемпионате Польши

Директор департамента связи польской волейбольной лиги Камил Складовски сообщил, что в лигу поступили заявки от клубов из Берлина и Львова.

"Сейчас трудно представить расширение лиги и включение команд из-за границы. Но никогда не говори никогда. Определенно стоит рассмотреть эти предложения", - говорит Складовски.

Барком-Кажаны дважды подряд выиграли чемпионат Украины, прервав многолетнее доминирование в Суперлиге харьковского Локомотива. Также клуб из Львова с 2017 года не выпускает из своих рук Кубок Украины.

В Кубке ЕКВ Барком-Кажаны в сезоне 2019-2020 остановились в 1/8 финала.