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Украинский клуб подал заявку на участие в чемпионате Польши

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Барком-Кажаны собрались в соседнюю страну.

Украинский клуб подал заявку на участие в чемпионате Польши
Новина українською

Директор департамента связи польской волейбольной лиги Камил Складовски сообщил, что в лигу поступили заявки от клубов из Берлина и Львова.

"Сейчас трудно представить расширение лиги и включение команд из-за границы. Но никогда не говори никогда. Определенно стоит рассмотреть эти предложения", - говорит Складовски.

Барком-Кажаны дважды подряд выиграли чемпионат Украины, прервав многолетнее доминирование в Суперлиге харьковского Локомотива. Также клуб из Львова с 2017 года не выпускает из своих рук Кубок Украины.

В Кубке ЕКВ Барком-Кажаны в сезоне 2019-2020 остановились в 1/8 финала.

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В статье: волейбол ВК Барком-Кажани (Львов)
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