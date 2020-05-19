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Армстронг признался, что принимал допинг на протяжении всей карьеры

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Когда-то легендарный гонщик сделал новое заявление.

Армстронг признался, что принимал допинг на протяжении всей карьеры
Новина українською

Семь лет назад в интервью Опре Уинфри бывший 7-кратный победитель Тур де Франс Лэнс Армстронг признался, что своим успехам в велоспорте обязан систематическому применению запрещенных препаратов.

Теперь же Армстронг в документальном фильме ESPN заявил, что допинг сопровождал его карьеру с 21-летнего возраста, а это значит, что американец стал применять запрещенные препараты фактически с первого дня своей профессиональной карьеры.

"Я всегда спрашивал, что мне давали. Я всегда знал и всегда принимал решение самостоятельно", - сказал Армстронг.

Это заявление Лэнса Армстронга, вероятно, будет стоить ему потери последней крупной победы в спорте. Американец пока что остается чемпионом мира 1993 года в групповой гонке.

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В статье: Допинг велоспорт Лэнс Армстронг
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