Армстронг признался, что принимал допинг на протяжении всей карьеры

Семь лет назад в интервью Опре Уинфри бывший 7-кратный победитель Тур де Франс Лэнс Армстронг признался, что своим успехам в велоспорте обязан систематическому применению запрещенных препаратов.

Теперь же Армстронг в документальном фильме ESPN заявил, что допинг сопровождал его карьеру с 21-летнего возраста, а это значит, что американец стал применять запрещенные препараты фактически с первого дня своей профессиональной карьеры.

"Я всегда спрашивал, что мне давали. Я всегда знал и всегда принимал решение самостоятельно", - сказал Армстронг.

Это заявление Лэнса Армстронга, вероятно, будет стоить ему потери последней крупной победы в спорте. Американец пока что остается чемпионом мира 1993 года в групповой гонке.